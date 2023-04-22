انطلاق المؤتمر السنوي لـ«إعلام الشروق» بعنوان «الإعلام والعنف المجتمعي».. 2 مايو

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان «الإعلام وقضايا العنف المجتمعي»، يومي 2-3 مايو 2023 بمشاركة 36 بحثا لأساتذة وباحثين مصريين وعرب يمثلون عددا كبيرا من الجامعات المصرية والعربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ياسمين خميس، وفريدة خميس.

حضور نخبة من المثقفين والفنانين

وقالت الدكتورة سهير صالح عميد المعهد ورئيس المؤتمر، في بيان، إن المؤتمر هذا العام يشارك به عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء والأكاديميين ورموز الفن والكرة، منهم الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا، والدكتورة ماجي الحلواني العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدي وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة سابقا، والدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات.

المؤتمر العلمي السادس لإعلام أكاديمية الشروق

ويشارك في المؤتمر أيضا، الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وشبكة قنوات DMC، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف بالإمارات العربية المتحدة، ومن كبار الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير اليوم السابع،، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم.

ويضم المؤتمر ست جلسات علمية، وجلسة لشباب الباحثين، إضافة إلى أربع جلسات نقاشية، على مدار يومين، وتتضمن الجلسات مناقشة المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعي، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية في معالجة قضايا العنف في المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام في الحد من العنف المجتمعي.

وأعلنت الدكتورة رباب عبد الرحمن وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر أن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات النقاشية المهمة التي تتناول الإعلام والتعصب الرياضي، وجلسة خاصة بمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في الإمارات العربية المتحدة عن أخلاقيات صناعة المحتوى عبر الميتافيرس.