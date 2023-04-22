إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا، بسبب التخطي الخاطئ، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم بمركز المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم «7681 ن ب ج» ملاكي، والدراجة النارية «473 ن ع م»، بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا.

نقل 3 مصابين إلى المستشفى

أسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد عبد الفتاح 31 عاما، موظف، إيمان أحمد 24 عاما، يقيمان بقرية الحتاحتة بسمالوط، حسن محمد 40 عاما، سائق، يقيم بقرية صفط الخمار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.