إخماد حريق اندلع بحظيرة ماشية بسبب صواريخ العيد في المنيا

شهدت قرية القوادير التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، نشوب حريق هائل، بحظيرة ماشية، بسبب إلقاء ألعاب نارية وصواريخ، احتفالا بعيد الفطر المبارك، دون إصابات بشرية.

نشوب حريق بحظيرة ماشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل حظيرة ماشية، ملك «إكرام. ع» بقرية القوادير التابعة لمركز ديرمواس في جنوب المحافظة.

سبب الحريق صواريخ العيد

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن سبب نشوب الحريق قيام بعض الأطفال بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وانتقل فريق من الوحدة المحلية لقرية بني حرام لحصر التلفيات المادية، واتخاذ اللازم.

وتشهد قرى محافظة المنيا البالغ عددها 361، احتفالات كبيرة بعيد الفطر المبارك، حيث يحرص الأهالي على زيارة المقابر بعد أداء صلاة العيد، فيما يتنشر الأطفال بالشوارع الرئيسية، ويحتفلون بالعيد، ويستخدم معظمهم الصواريخ والألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة.