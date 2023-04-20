انتشال جثة طالب من ترعة الإبراهيمية في المنيا

انتشل الأهالي جثة طالب من ترعة الإبراهيمية أمام منشية الفكرية بمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة طالب بالإبراهيمية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكين الأهالي من انتشال جثة طالب من ترعة الإبراهيمية أمام منشية الفكرية في مركز أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الجثة لـ ياسر وائل، 17 عاما، طالب، ويقيم بمنشية الفكرية في أبو قرقاص، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة 15 في حوادث متفرقة

وشهدت محافظة المنيا وقوع 3 حوادث طرق في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، أسفرت عن مصرع طفل وإصابة 14 آخرين، حيث أصيب 6 أشخاص من محافظتي الجيزة وقنا إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس.

وأصيب 7 في حادث انقلاب ربع نقل بنفس الطريق أمام مركز سمالوط، ولقي طالب مصرعه صدمته سيارة في إحدي قري مركز العدوة، كما أصيب عامل في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية.