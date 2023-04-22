حبس 3 متهمين والتحفظ على ألعاب نارية بقيمة نصف مليون جنيه في المنيا

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص متهمين بحيازة أكثر من نصف مليون قطعة ألعاب نارية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، القبض على 3 أشخاص بتهمة الإتجار في الألعاب النارية بمحافظة المنيا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على أكثر من 500 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، في حيازتهم وتم التحفظ عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مهنا، لـ«الوطن» إن المتهمين الثلاثة بالإتجار في الألعاب النارية بالمنيا سوف ينطبق عليهم نص المادة 102 «أ» وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع رامي: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».