أستاذ دراسات بيئية: هجرة داخلية وخارجية متوقعة بسبب زيادة منسوب مياه البحار

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن زيادة درجات الحرارة 1.2 منذ عام 1960 وحتى الآن، أثر على مستوى سطح البحر خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1993 وحتى 2002 كانت الزيادة قدرها 2.1 مللمتر في السنة، ومن 2003 إلى عام 2012 أصبحت 2.9 ملليمتر في السنة، أي بزيادة تقدر بنحو 0.8.

زيادة سريعة ومتلاحقة لمستوى البحار

وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الغريب في لأمر واللافت للنظر أنه منذ عام 2013 وحتى العام الماضي زاد منسوب البحار والمحيطات بنسبة 4.5 أي تقريبًا وهو ما ينذر بعواقب وخيمة جدًا، منها العزلة التي قد يتعرض لها بعض السكان في بعض المناطق.

هجرة داخلية وخارجية متوقعة لزيادة منسوب مياه البحار والمحيطات

وتابع أستاذ الدراسات البيئية، أن التغيرات السريعة والمتلاحقة سينتج عنها هجرة داخلية أو هجرة خارجية، ونتيجة امتداد هذه البحار والمحيطات على سطح اليابسة سيؤدي الأمر إلى إعاقة البنية التحتية ووسائل المواصلات، منوهًا إلى العديد من الآثار السلبية التي ستنعكس على سكان هذه المناطق.