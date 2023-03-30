«إير كايرو»: تسيير 300 رحلة طيران داخلية بين المدن المصرية أسبوعيا

قال حسين الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إنّ الشركة تسير حاليا نحو 300 رحلة طيران داخلية أسبوعيا لربط المدن السياحية المصرية بعضها ببعض، وغالبية الرحلات التي تسيرها الشركة تكون نسب امتلاء الطائرات بالركاب جيدة للغاية، موضحا أنّ هناك رحلات تسيرها الشركة بين الغردقة والأقصر ومرسى علم والأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

تسيير رحلات طيران إلى سيوة خلال فصل الشتاء المقبل

وأضاف الشريف، أنّ الشركة ستبدأ خلال جدول التشغيل الشتوي تسيير رحلات طيران من العديد من المدن السياحية المصرية من وإلى سيوة، وتنتظر زيادة الرحلات السياحية القادمة إلى مطار سفنكس لتبدأ تسيير رحلات من مطار سفنكس إلى باقي المدن السياحية المصرية الأخرى.

ربط المدن السياحية المصرية وبعضها بخطوط طيران منتظمة

وأشار الشريف إلى أنّ الهدف الرئيسي من زيادة رحلات الطيران الداخلية، ربط المدن السياحية المصرية سواء الشاطئية أو الأثرية بخطوط طيران منتظمة، لإتاحة الفرصة أمام السائح لزيارة أكثر من مدينة مصرية خلال زيارته لمصر، موضحا أنّ الفترة المقبلة قد تشهد زيادة أخرى في أعداد الرحلات الداخلية التي تسيرها الشركة بين المدن المصرية المختلفة.

يذكر أنّ شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة، تسير حاليا أكثر من 550 رحلة طيران داخلية أسبوعيا بين المدن والمحافظات المصرية.