حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهمًا، لعدد 13 منهم معلومات جنائية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملة عدد 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، كما تنفيذ 419 حكمًا قضائيا متنوعا.

ضبط متهم بقتل جاره بعيار ناري في الشرقية

وفي سياق آخر، كشف قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية ملابسات ما تبلغ به من مستشف بدائرة المركز باستقبال أحد الأشخاص مُصاب بعيار ناري وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال والد المتوفـى قرر قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري من فرد محلى كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك بوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.