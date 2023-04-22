إحالة 23 طبيبا وفنيا بمستشفى نبروه المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أعلن عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، إحالة النائب الإداري لمستشفى نبروه 23 طبيبا وفنيا للتحقيق بسبب تغيبهم وترك العمل.

التفتيش على مستشفى نبروه المركزي

وأكدت رئاسة مركز ومدينة نبروه، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال حملة للتفتيش على مستشفى نبروه المركزي، اليوم السبت، لمتابعة انتظام العمل ومدى توفير الخدمة الصحية للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بحضور محمد صلاح مفتش الادارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الدقهلية، والدكتورة شيرين يحيى من إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة.

تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور والانصراف

وذكر أن الحملة قامت بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف بمستشفى نبروه المركزي للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين.

من جانبه، أكد المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أن هذه الإجراءات للوقوف على مدى انتظام العمل بها، والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحكومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.