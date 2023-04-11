محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحملات التفتيشية التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين الصحة والطب البيطري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق قبل الأعياد.

حملات مستمرة على الأسواق

وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطن والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين التموين والطب البيطرى والصحة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة وأماكن بيع الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية قبل عيد القيامة وعيد شم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، موجهًا بتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود، والتفتيش على كافة المنافذ والمعارض للتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحرير 20 مخالفة بمركز البداري

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز، عدة حملات على الأسواق بالاشتراك مع إدارة تموين البداري بقيادة أيمن أحمد علي مدير مكتب تموين البداري وإدارة الطب البيطري، برئاسة الدكتورة نشوان وعلاء الناظر نائب رئيس المركز وعلاء عبد الرحمن مدير إدارة البيئة بالمركز، وجرى المرور على الأسواق للتفتيش على محال بيع اللحوم للتأكد من صحة المنتجات المطروحة بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، كما تم المرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات، وأسفرت الحملات عن تحرير 20 مخالفة وضبط عدد 14 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و5 كيلو لحوم فاسدة و5 إسطوانات بوتاجاز وتم عمل المحاضر للمخالفين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالها.