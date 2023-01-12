القوى العاملة بكفر الشيخ: التفتيش على 3330 منشأة للتأكد من شروط السلامة

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن مجهودات مديرية القوى العاملة، بإشراف حازم علي حسين، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، خلال عام 2022، وضح فيه أنه جرى التفتيش على 3330 منشأة للتأكد من استيفاء شروط السلامة والصحة، وتمت الاستعانة بـ142 لجنة تراخيص، وتلقت 210 حالة، وتم منح 126 رخصة.

إجراء قياس مهارة لـ8204 حالة

وأوضح التقرير أنه تم إجراء قياس مهارة لـ8204 حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ8204 حالة، في مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عقد خمس دورات خياطة وتفصيل لـ73 متدربة، و4 دورات تبريد وتكييف لـ56 متدرب، ودورة لحام معادن لـ9 متدربين، مؤكداً أنه تم أيضاً التفتيش على 5198 منشأة تفتيش دوري، يوجد بها 5760 عامل، وتم تحرير 246 محضر عمل.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 86 شكوى نتيجة البحث، فتم إحالة 20 شكوى للجنة القضائية، وتم تسوية 51 شكوى، وباقي الشكاوى تحت شكوى، وتم التحفظ على 14 شكوى، أما في مجال المرأة، تم التفتيش على حملات ساعات عمل 2478 منشأة، يعمل بها 1266 عاملة، وتم عقد 23 ندوة عامة خاصة بعمالة المرأة، كما تم التفتيش على 573 منشأة خاصة برعاية الطفل، وعقد 3 ندوات توعية.

586 عقد عدد العقود التي تم استلامها من وزارة القوي العاملة

وكشف التقرير عن عدد العقود التي تم استلامها من وزارة القوي العاملة من خلال منظومة الربط الإلكتروني وهي 586 عقد، وعدد العقود الموثقة والمسلمة للمواطنين 739 لدولة الأردن، والعقود المسلمة للمواطنين 549 عقداً للملكة العربية السعودية، لافتاً أن عدد العمالة المسجلة خلال عام 700 عامل، وعدد العمالة التي تم رعايتها اجتماعياً 5400 عامل، وتم صرف لهم 4 ملايين و320 ألف جنيه، وعدد حالات الرعاية الصحية للعمالة 178 حالة، وتم صرف 4 ملايين و53 ألف جنيه لهم، وعدد بوصلات التأمين على العمال 5 آلاف بوليصة تأمين.