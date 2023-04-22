إخماد حريق هائل في منزل بديرمواس جنوب المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، حريق هائل اندلع داحل منزل في مدينة ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي.

نشوب حريق في منزل بديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل منزل في مدينة ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق داخل منزل «فايزة. د»، كائن بالطريق الدائري خلف مسجد الحرمين بمدينة ديرمواس، وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

سبب الحريق ماس كهربائي

رجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، ما أسفر عن احتراق بعض الأثاث دون إصابات بشرية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية بقرية الجوادير التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق قيام عدد من الأطفال باشعال ألعاب نارية وصواريخ احتفالا بعيد الفطر المبارك.