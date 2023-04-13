الحماية المدنية تُنقذ طفلين احتجزا داخل شقتهما بزهور بورسعيد

تمكن فريق رجال الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة بورسعيد مساء اليوم، من إنقاذ طفلين احتجزا داخل شقة سكنية بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور ببورسعيد.

بلاغ لمدير أمن بورسعيد

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنها تلقت بلاغا من والدة طفلين باحتجازهما داخل شقة سكنية بالدور الخامس بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور.

وعلى الفور توجهت سيارتا حماية مدنية وإطفاء إلى مكان الحادث وتم رفع ونش إلى بلكونة الشقة ودخل رجال الإطفاء وتم إنقاذ الطفلين مريم أحمد 8 سنوات وعمر 4 سنوات، وإخراجهما من الشقة وتم تسليمهما إلى والدتهما حيث كانت في حالة انهيار وبكاء شديد.

فحص الطفلين طبيا

كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم فحص الطفلين طبيا للتأكد من عدم إصابتهما، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأم تركت الطفلين في الوحدة السكنية بالدور الخامس، وأغلقت الباب ونسيت المفتاح بداخل الشقة وحاولت فتح الباب والدخول لكنه كان مصفحا واتصلت بالمطافئ لإنقاذ طفليها بعد انهيارهما بالبكاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.