الشؤون الإسلامية: وظيفة محمد رمضان في «جعفر العمدة» تندرج تحت حكم الربا

أثارت وظيفة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، تساؤل الكثير من متابعي المسلسل طوال شهر رمضان المبارك، إذ كان يُقرض الناس أموالًا مقابل الحصول على فائدة كبيرة، الأمر الذي أثار تساؤل البعض حول هذه الوظيفة، وهل تندرج تحت حكم الربا أم لا، وأوضح عبد الغني هندي، عضو الشؤون الإسلامية لـ«الوطن»، حكم وظيفة «المرابي» أو من يتعامل من الأفراد بمثل هذه الطريقة مع الآخرين.

حكم إقراض الأموال وأخذ فائدة

وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ وظيفة ما يسمى بـ«المرابي» أي الشخص المستقل الذي يُقرض الأشخاص من أمواله ويأخذ منهم فائدة، تندرج تحت حكم «الربا»، والربا من الأمور التي حرمها الله عز وجل في كتابه العزيز «وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»، كما أنّ العلماء والسلف أجمعوا على تحريم الربا.

أسباب تحريم الربا

وأوضح «هندي»، أنّ الله سبحانه وتعالى، حرم الربا للعديد من الأسباب، منها أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدي الربا إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة، وهم أنفسهم الذين كثرت الأموال في إيديهم دون جهد منهم بسبب الربا وخلافه.