للمقبلين على الزواج.. شعبة الأثاث تكشف متوسط الأسعار ونصائح الشراء

يعد الأثاث والمنتجات الخشبية من أكثر المنتجات طلباً لدى المستهلكين في السوق المصرية، خاصة المقبلين على الزواج، حيث تتميز بالجمال والأناقة والأصالة، وتعتبر صناعة الأثاث في مصر من أقدم وأشهر الصناعات التقليدية، إذ يتمتع بتراث غني يعكس تاريخ وثقافة مصر العريقة.

وتتوفر في السوق المصرية العديد من المحال والورش التي تقوم بتصنيع وبيع الأثاث الخشبي، وتتميز هذه المنتجات بالتصاميم الفريدة والجودة العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن الأثاث العصري والأنيق.

وبالإضافة إلى الأثاث الخشبي التقليدي، تتوفر في السوق المصرية أيضًا العديد من المنتجات الحديثة والمبتكرة التي تجمع بين الأصالة والعصرية، ما يجعل الاثاث الخشبي خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يرغبون في تجديد ديكور منازلهم بطريقة فريدة ومميزة.

أسعار الأثاث في دمياط

وقال جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الأثاث والمنتجات الخشبية تشهد استقراراً نسبياً خلال الوقت الحالي، نتيجة تواضع الطلب، كما أن دمياط يوجد بها جميع الأذواق والأسعار التي تناسب جميع الفئات، حيث تختلف الاسعار من مكان لآخر.

وأوضح الحجري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الغرف تختلف حسب كمية الأخشاب المستخدمة ونوعها وموديل الغرفة، ويتراوح سعر غرفة النوم في المتوسط، ما بين 25 إلى 60 ألف جنيه حسب الموديل، كما يتراوح سعر غرفة الأطفال ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.

وتابع خشبة أن سعر غرفة الصالون يتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه في المتوسط، كما يتراوح سعر الأنتريه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه حسب الموديل ونوع الأسفنج المستخدم، بينما يتراوح سعر السفرة ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه في المتوسط.

وأشار عضو شعبة الأثاث، إلى أنه يجب على المقبلين على الزواج من الراغبين في شراء الأثاث الانتباه لعدة امور اهمها الشراء من مكان موثوق وعدم التوجه لشراء المنتجات الرخيصة على حساب الجودة، موضحاً انه لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة.