شعبة الأثاث بدمياط: استقرار أسعار الموبيليا وغرف الأطفال تبدأ من 15 ألف جنيه

تشهد محلات الأثاث الفترة الراهنة، إقبالًا من جانب المواطنين المقبلين على الزواج، وذلك لأن الأفراح تكثر دائمًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفصل الصيف في ظل استقرار الأسعار حاليًا.

وقال هاني الحجري عضو شعبة الأثاث بدمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفترة الحالية تشهد إقبالًا من جانب المواطنين على شراء الأثاث، حيث تشهد الأسعار استقرارًا ملحوظًا ما يدفع المواطنين حاليًا للشراء.

إقبال المواطنين على الشراء

وأضاف «الحجري» أنّ الإقبال على الشراء يزداد أكثر من جانب المقبلين على الزواج، نظرًا لكثرة الأفراح خلال عيد الفطر وفصل الصيف بوجه عام، كما تختلف الأسعار حسب المنطقة ومحل الأثاث والموديل الذي يختاره المواطن.

وأوضح عضو شعبة الأثاث بدمياط، أنّ العديد من المواطنين في الوقت الحالي، يفضلون اللجوء إلى تأسيس الموبيليا بنظام العمولة، اعتقادًا منهم أنّ الأسعار سوف تكون أقل من شراء الموبيليا الجاهزة من محلات الأثاث، ولكن في الواقع، أسعار الموبيليا العمولة تكون متقاربة للغاية وقد تكون مرتفعة عن أسعار الموبيليا الجاهزة المباعة داخل محلات الأثاث.

أسعار أثاث المنزل

وأشار إلى أن غرف النوم تبدأ من 30 ألف جنيه وقد تصل إلى 60 ألف جنيه، كما تبدأ أسعار غرف الأطفال من 15 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألفًا، بينما تتراوح أسعار غرفة السفرة بين 30 ألفًا و60 ألف جنيه، ويتراوح سعر الصالون في محلات الأثاث بين 25 ألفًا و40 ألف جنيه.