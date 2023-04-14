مدير مشروع مجرى العيون: شقق فاخرة ومجهزة للأهالي «تحتاج الأثاث فقط»

قال المهندس محمد الدسوقي مدير عام مشروع مجرى العيون وعين الصيرة، إن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها ضمن أعمال التطوير بمشروع مجرى العيون وعين الصيرة، تتميز بكون الساكن سيحضر الأثاث فقط، إذ تم تجهيزها بالكامل بكافة المستلزمات كلوحة الكهرباء وشبكة الداتا الخاصة بالعمارات الذكية، التي توفر الإنترنت والدش وغيرها، والتجهيزات الخاصة بالتكييفات.

وحدات مجهزة على أعلى مستوى للأهالي

وأضاف الدسوقي في تقرير مذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الوحدة السكنية تتراوح مساحتها بين 135 و185 مترا، لافتًا إلى أن الوحدة التي يبث منها التقرير مساحتها 170 مترا تتضمن 3 حمامات، لافتًا إلى أن حمام الضيوف مزود بباب خشبي أنيق يحافظ على رونق قاعة استقبال الضيوف، ومطبخ مزود بتجهيزاته المختلفة، و3 غرف من بينهم غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام رئيسي.

إحلال وتجديد الطرق والصرف الصحي

وأوضح مدير عام مشروع مجرى العيون وعين الصيرة، أن القوات المسلحة قامت بإحلال وتجديد شبكة الطرق بالكامل، وللصرف الصحي، من أول المتحف القومي للحضارة وحتى عين الصيرة، إضافة لإقامة الكباري عند المتحف القومي للحضارة التي ربطت منطقة شرق القاهرة بجنوبها.