عيد الفطر ينعش مبيعات ألعاب الأطفال.. والأسعار مستقرة

ينتظر العديد من الأطفال كل عام عيد الفطر وعيد الأضحى نظرًا لارتباطها منذ القدم بالملابس والألعاب الجديدة لذلك تشهد المحال الفترة الحالية إقبالًا على شراء العرائس والمسدسات والسيارات اللعبة.

استقرار أسعار ألعاب الأطفال

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الخردوات والهدايا بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار ألعاب الأطفال مستقرة منذ فترة في الأسواق في ظل أن هناك إقبالًا ملحوظًا من جانب المواطنين الفترة الراهنة على شراء الألعاب وإعطائها للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

شراء ألعاب العيد عادة متعارف عليها

وأضاف عادل أن شراء ألعاب العيد عادة متعارف عليها سواء في عيد الفطر أو عيد الاضحى، كما أن إقبال المواطنين على الشراء قد بدأ منذ الأسبوع الثالث من شهر رمضان وقد تختلف الأسعار حسب المنطقة والمتجر، حيث يبلغ سعر المسدس الخرز 20 جنيها والعرائس تبدأ من 50 جنيها إلى أعلى وقد تبدأ السيارات الكهربائية من 120 جنيها إلى أعلى.

الألعاب الأكثر مبيعًا في عيد الفطر

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب قال سامح محمود، أحد تجار ألعاب الأطفال، إن الفترة الحالية تشهد إقبالًا من جانب المواطنين على شراء الألعاب لأطفالهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر العيد بالنسبة للأطفال ملابس وألعابا جديدة وتعتبر العرائس القطنية والبلاستيك والمطابخ والمسدسات والسيارات الأكثر مبيعًا كل عام.