احتفالات العيد في مراكز شباب بني سويف.. ألعاب وتنورة ورسم على وجوه الأطفال

شهدت مراكز الشباب بمحافظة بني سويف تنفيذ مبادرة وزارة الشباب والرياضة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مركز شباب صلاح سالم يحتفل بعيد الفطر المبارك

وأطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك المبادرة بمركز شباب صلاح سالم التابع لإدارة وسط أول أيام عيد الفطر المبارك، بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب، وهاني ناجي مدير إدارة شباب وسط بني سويف، وتنفيذ المدير التنفيذي للمركز أحمد فتحي.

رسم على وجوه الأطفال ورقص التنورة

وتتضمن فعاليات المبادرة إدخال البهجة والسعادة على القاطنين المحيطين بمركز الشباب من خلال الرسم على الوجوه وكذلك رقصات التنورة وبعد الألعاب الترفيهية.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

واحتفل الآلاف من أهالي محافظة بني سويف بعيد الفطر المبارك، وذلك بإطلاق البلالاين في شوارع مدينة بني سويف، وألعاب الأطفال، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز وسط مدينة بني سويف، وأدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، في حضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.