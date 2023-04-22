شمال سيناء تستقبل أكبر سباقات الهجن يومي 26 و27 أبريل

تحتضن محافظة شمال سيناء، أكبر سباقات الهجن منذ سنوات، في أحد أكبر الأحداث التي تستضيفها المحافظة بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار للمحافظة، وتزامنًا مع احتفالات مصر باحتفالات عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام.

سباق الهجن في شمال سيناء

ومن المُقرر أن يتم تنظيم سباق الهجن بشمال سيناء يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 26 و27 من شهر أبريل 2023، بطابع سيناوي خاص جدًا، وذلك تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة».