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شمال سيناء تستقبل أكبر سباقات الهجن يومي 26 و27 أبريل

كتب:

محمد مجدي
05:07 م | السبت 22 أبريل 2023
سباق هجن.. صورة أرشيفية

سباق هجن.. صورة أرشيفية

تحتضن محافظة شمال سيناء، أكبر سباقات الهجن منذ سنوات، في أحد أكبر الأحداث التي تستضيفها المحافظة بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار للمحافظة، وتزامنًا مع احتفالات مصر باحتفالات عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام.

سباق الهجن في شمال سيناء

ومن المُقرر أن يتم تنظيم سباق الهجن بشمال سيناء يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 26 و27 من شهر أبريل 2023، بطابع سيناوي خاص جدًا، وذلك تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.