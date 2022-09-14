وزير الشباب والرياضة في سباق الهجن: تنفيذ منطقة خدمات على أرض سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء سباق مهرجان الهجن بشمال سيناء، مؤكدا خلال كلمته، أنه استجابة لأهالي المحافظة، ستنشئ الوزارة منطقة خدمات شاملة فندق عال المستوى للمتسابقين، واستراحات وأماكن للإبل، والعمل على إيصال باقي الخدمات اللازمة.

وزير الشباب والرياضة مفاجأة سارة لأهالي سيناء

وقال وزير الشباب والرياضة، إن سيناء الآن على خط التنمية الحقيقية في كل شيء، وهناك مفاجأة سارة لأهالي سيناء سيجر إعلانها خلال أيام.

انطلاق سباق الهجن في سيناء

وانطلقت سباقات الهجن بمشاركة 350 مطية، وهناك مثلها تجلس على الاحتياط بمشاركة جميع القبائل العربية، داخل سيناء وخارجها.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، «حينما رأيت الحماس في وجوه المتسابقين، شعرت أن هذا الحدث سيكون ناجحا».

وقال الشيخ عبد حمدان رئيس الاتحاد المصري لاتحاد الهجن، إن مضمار العريش يعتبر الأفضل على مستوى الجمهورية، وأن مشاركة القبائل تعد الأقوى على تاريخ السباقات التي بدأت عام 1993 بمنطقة السر والقوارير جنوب العريش.

وأضاف أن الشيخ محمد أبو ملحوس الذي نقل الفكرة من دول الخليج حينما كان مقيما في إحداها، لكي تكون منظمة كما هي في الدول العربية.