تفاصيل تنظيم سباق الهجن بالعريش بعد توقف 12 عاما

أعاد سباق الهجن بالعريش أجواء الاحتفالات إلى أهالي سيناء بعد توقف 12 عامًا، وسط إقامة الأمسيات الشعرية والأغاني البدوية، التي استمرت على مدار يومين، حيث انطلقت أولى الفعاليات أمس بمشاركة 300 جمل.

استمرار فعاليات سباق الهجن بالعريش

وواصل سباق الهجن بالعريش اليوم فاعليته، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من قبائل المحافظة والمحافظات المجاورة للمشاركة في السباق.

المرأة السيناوية تشارك فعاليات سباق الهجن بالعريش

بالزي السيناوي شاركت سيدات أهالي سيناء في افتتاح معرض المنتجات اليدوية على هامش سباق الهجن بالعريش، حيث برهن على دور المرأة السيناوية في إحياء التراث.

350 جملًا شاركوا في سباقات اليوم الثاني

واستكمل سباق الهجن فعاليات اليوم الثاني بمشاركة 350 جملًا من مختلف القبائل بعدة محافظات، اليوم، وهي: شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، وسط زحام كبير من الأهالي لتشجيع ذويهم في أجواء حماسية.

واختتم اليوم السباق، حيث سلم وزير الشباب والرياضة الجوائز للفائزين.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن محافظة شمال سيناء ستشهد الفترة القادمة إقامة منطقة خدمات متكاملة تشمل فندق للمتسابقين، واستراحات وأماكن للإبل، ويجري إيصال باقي الخدمات تباعًا.

ومن جانبه وجه محافظ شمال سيناء بتوفير 12 أتوبيسًا لنقل الجماهير من أرجاء المحافظة، كما خصص 4 أتوبيسات لمدينة العريش، وأتوبيسين لكل من رفح، بئر العبد ، مدينة الحسنة، والشيخ زويد.

يذكر أن سباق الهجن بالعريش نقل من دول الخليج عام 1993، وجرى اعتماده بشكل رسمي عام 1997، حيث يعد تراثًا جرى تداوله، وتقام فعالياته بقرية الميدان والمساعيد والكيلو 17.