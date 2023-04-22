4 زلازل ضربت العالم خلال 24 ساعة.. تعرف على التفاصيل

عقب زلزال 6 فبراير المدمر والذي ضرب سوريا وتركيا فبراير الماضى، وتسبب فى وفاة وإصابة الآلاف، تتوالى الزلازل حول العالم، واليوم ضربت 4 زلازل عدة مناطق في العالم وذلك في أقل من 24 ساعة.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان

أعلن مختبر رصد الزلازل، التابع لجامعة أثينا، أن زلزالا قوته 4.5 درجة وقع في اليونان، وكان مركزه جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا.

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر الناس في أثينا شعروا بالزلزال.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

وضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة هوالين في تايوان، وفقا لما ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي.

وقع مركز الزلزال كان على بعد 54.7 كيلومتر من الجنوب إلى الجنوب الغربي من هوالين كاونتي هول، بعمق بؤري يبلغ 17 كيلومترا.

وشعر الناس بالزلزال في معظم الأحيان في مقاطعتي هوالين وتايتونج وأيضًا في وسط تايوان،ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزيرة صقلية

وضرب زلزال قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال كان قبالة مدينة كاتانيا الساحلية، وشعر بها السكان بوضوح في المنطقة الواقعة عند سفح بركان إتنا.

زلزال إندونيسيا

فيما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي – المتوسطي اليوم السبت، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وقع مركز الزلزال في بحر باندا على مسافة 346 كلم جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 355 ألف نسمة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 20 كيلومترا.

فيما لم ترد أي معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذك، كما لم ترد أي أنباء عن تسجيل إصابات أو حصول أضرار مادية.