ضبط وإزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد بالجيزة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية.

بناء مخالف في البدرشين

تابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتي تعد بالبناء بالبلوك الأبيض، الأولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط، والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال ازالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع أولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رصد أي حالات جديدة

وأكدت محافظة الجيزة، أنه جار المتابعة والرصد لأي حالات جديدة على مستوى الاحياء والمدن والقرى بمحافظة الجيزة.