مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة خلال أيام عيد الفطر المبارك

باتت حديقة الحيوان بالجيزة مقصدا للغالبية العظمى من الأسر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأسبوعية، حيث تكون اختيارا مناسبا لقضاء أوقات مميزة مع الأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة، لمن يرغب زيارتها مع الأسرة والأهل والأطفال، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحديقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد عمل حديقة الحيوان

وكشفت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والحفاظ على الحياة البرية عن فتح أبوابها خلال أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الرابعة عصرا، ويصل سعر تذكرة الدخول إلى نحو 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

تعليمات حكومية للمسؤولين عن الحدائق

- التنبيه على مديري الحدائق بوقف الإجازات والراحات لجميع العاملين في إجازة العيد.

- سرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق وبينها صيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة والطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه.

- مراجعة الأنشطة المختلفة من كافتيريات وملاه وألعاب مختلفة لضمان السلامة.

تزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد.

الحفاظ على سلامة المواطنين، بتوفير نقاط طبية داخل الحدائق للإسعافات الأولية والطوارئ.

- المراقبة المستمرة على أسوار الحديقة منعا من تسلل البعض أو قيام البعض بتمرير شنط أو أجسام غريبة من فتحات الأسوار.

منع دخول مواد قابلة للاشتعال للحدائق

- التنبيه على أفراد أمن الحديقة بمراقبة رواد الحديقة بالمرور المستمر حفاظا على سلامة وأمان المواطنين

-توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم القاء مخلفات على المسطحات الخضراء.