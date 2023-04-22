جولات ميدانية على مستشفيات ومخابز الجيزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى مبارك المركزي ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنشأة القناطر، اليوم، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية والمخابز لمتابعة الأداء خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واطمأن خلال جولته على استعدادات المستشفى والوحدة الصحية لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.

تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد

وتابع نائب المحافظ خلال تفقده المستشفى سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات والصيدلية موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

الالتزام بأسعار وأوزان الخبز

كما تفقد المخبز الآلي وعددا من المخابز البلدية بمدينة منشأة القناطر للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤولي وأصحاب المخابز.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤولي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.