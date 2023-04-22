بعد موافقة FDA.. معلومات عن علاج البهاق الجديد

تعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على كريم Opzelura كأول علاج موضعي للبهاق، بشرى سارة للمرضى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وفيما يلي معلومات عن علاج البهاق الجديد

- يُعد Opzelura أول علاج دوائي معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء لمعالجة إعادة التصبغ في مرضى البهاق.

-يتم استخدام الدواء مرتين يوميا على المناطق المصابة بنسبة تصل إلى 10% فقط من مساحة سطح الجسم.

-قد تتطلب الاستجابة المرضية للمريض العلاج باستخدام الدواء أكثر من 24 أسبوعا.

- استندت الموافقة على الدواء إثر نتائج التجارب السريرية على أكثر من 600 مريض بشكل عشوائي.

يشار إلى أنه في الأسبوع الـ24 من التجارب، حقق 30% من المرضى الذين عولجوا باستخدام الدواء تحسنا بنسبة 75% في مؤشر منطقة البهاق بالوجه.

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من البهاق غير القطاعي قد تتطلب الاستجابة المرضية علاجا لأكثر من 24 أسبوعا، كما أن ما يقارب نصف المرضى الذين عولجوا بالدواء، حققوا إعادة تصبغ في الوجه بالكامل في الأسبوع 52.

ويتوفر الدواء الجديد في شكل أنابيب من سعة 60 جراما تحتوي على 1.5% (ruxolitinib)، وهو دواء يستعمل في علاج التليف النقوي متوسط إلى شديد الخطورة وكثرة الحمرة الحقيقية الذي ينتج عنه زيادة في تصنيع جميع أنواع خلايا الدم.

التأثيرات الجانبية للدواء

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن التفاعلات الضارة الأكثر شيوعا المرتبطة باستخدام الدواء تشمل حب الشباب والحكة في موقع وضع الكريم، ونزلات البرد، والصداع، وعدوى المسالك البولية، واحمرار مكان وضع الكريم والحمى.

يشار إلى أن البهاق غير القطاعي هو الشكل الأكثر شيوعا للبهاق، وتتضمَّن الحالة فقدان التصبغ في بقع الجلد، وقد يحدث زوال التصبغ على الوجه والرقبة وفروة الرأس وحول فتحات الجسم مثل الفم والأعضاء التناسلية، وكذلك المناطق التي تميل إلى الاحتكاك أو التأثير، مثل اليدين والذراعين.