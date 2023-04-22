اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أول عيد بعد العفو: الدمج حياة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- «الوطن» ترصد أحوال المفرج عنهم وسط «لمة العيلة» بعد خروجهم

- أول عيد بعد العفو: «الدمج حياة»

- حدائق الفسطاط «مشروع القرن» في قلب المحروسة

- «التلال الخضراء».. تاريخ يتحدث وطبيعة تبتسم للسكان والزوار.. و«تعمير القاهرة»: التطوير أنهى مظاهر العشوائية وأعاد للمنطقة رونقها

- «البترول»: نسعى لسد احتياجات السوق المحلية

- «الداخلية»: الإفراج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح

- احتفالات العيد مستمرة

- فحص 1.9 مليون سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

- «الصحة»: المبادرة مستدامة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم حالة الحامل والجنين

- دراما «المتحدة»الأعلى مشاهدة والأكثر تأثيرا

- نقاد يحتفون بمسلسلات رمضان: متنوعة وصداها سيغير الواقع.. وأعادت ممثلين غائبين إلى «الشاشة»

- «الشناوي»: «جلال ولطفي» ربحا الرهان.. و«موريس»: «روبي» عرضت قضايا المرأة بتميز في «حضرة العمدة»

- شيماء البرديني تكتب: جعفر العمدة تحت وصاية الإمام الشافعي

الصفحة الثانية:

- «الوطن» ترصد أحوال المفرج عنهم وسط «لمة العيلة» ومظاهر الدمج المجتمعي بعد خروجهم

- أول عيد بعد «العفو».. «الدمج حياة»

- «ابن مطروح» خرج ليجد عملاً في إحدى الشركات: «مش مصدق نفسي من الفرحة»

- موظف الكهرباء: «العفو الرئاسي» رجعتنى للحياة و«الدمج المجتمعي» رفع رأسي أمام الناس

- «الصريحي» يحتفل بـ«العيد» مع الأسرة: «لجنة العفو قالت لي مش هنسيبك إلا وأنت شغال»

- «الزيات» بعد عودته إلى أحضان أطفاله في «العيد»: لحظة ماتتوصفش.. وشكرا للرئيس السيسي

- عضو لجنة «الدمج» بـ«التنسيقية»: اقترحنا على «الحوار الوطني» إنشاء مفوضية لحل مشكلاتهم

الصفحة الثالثة:

- دمج المفرج عنهم ترجمة صريحة لبنود استراتيجية حقوق الإنسان

- «عبدالعزيز»: من حق الشخص الذي تعرّض لتجربة احتجاز أن يعيش حياة طبيعية

- حقوقيون: «العفو والدمج» معا.. نقلة سياسية في نجاح الحوار الوطني

- «نصري»: نشهد انفراجة سياسية بين القوى المختلفة

- «فهمي»: الدمج علاج للآثار السلبية الناتجة عن الحبس

- «شيحة»: تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم إيجابي

- «عبدالجواد»: اللجنة لا تتأثر بالإعلام أو السياسة

- «شلبي»: لجنة العفو الرئاسي تقوم بدورها بشكل مستمر وبحيادية تجعلها مثالا على تطبيق الدستور

- خبراء: التأهيل المجتمعي يبدأ من أسر المفرج عنهم والمقربين لهم لاحتوائهم

- «زكريا»: يجب منح المفرج عنهم فرصا حقيقية.. ومشاركتهم في الحياة السياسية مثل جلسات الحوار الوطني

الصفحة الرابعة:

- ثاني أيام العيد: المواطنون يحتفلون في الحدائق والمتنزهات بالقاهرة والجيزة.. وإقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية

- عَلم مصر يزين وجوه الأطفال والشباب بكفر الشيخ.. وحشود في ساحة «أبوالحجاج الأقصري».. ورحلات بحرية وحملات توعية ببورسعيد

- مهرجان ألوان بمشاركة السائحين الأجانب ورقصات مشتركة على أنغام شعبية بالغردقة

- «الثقافة» تحتفل بالعيد بـ8 عروض مسرحية وأفلام وفعاليات خاصة للطفل

- فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا في 25 أبريل

- سارة جورج: «بورتو فيكاشن كلوب» تتصدر الريادة في مصر للملكية الجزئية بـ6 منتجعات سياحية

- مجموعة فايز العقارية تطرح أول مشروع فندقي بمدينة نصر باستثمارات تتخطى 450 مليون جنيه

الصفحة السادسة:

- حدائق الفسطاط «مشروع القرن» في قلب المحروسة

- «التلال الخضراء».. تاريخ يتحدث وطبيعة تبتسم للسكان والزوار

- مساعد رئيس «تعمير القاهرة»: التطوير أنهى العشوائية وأعاد للمنطقة رونقها وحوَّلها إلى مدينة خضراء

- «أبوعريضة»: باكورة مشروعات استعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة القديمة

الصفحة السابعة:

- خبراء سياحة: يجب تقديم مواقعنا التاريخية «المطوَّرة» للسوق العالمية

- «هزاع»: «الفسطاط» تشهد عددا ضخما من الأماكن الأثرية

- «عجلان»: نحتاج إلى خطط عصرية للترويج السياحي

- «يسرا»: تطوير الفسطاط يعكس الوعي بأهميتها

- حياة جديدة لصناع الفخار في منطقة مجرى العيون.. «جواهرجية الطين»

- شيخ الفخارين: «عششنا كانت بتغرق من الصرف والمطر.. وبعد التطوير حياتنا وصنعتنا اتغيرت للأفضل»

- «عمرو بن العاص».. أصبح درة مساجد القاهرة و«قِبلة للمصلين والسائحين»

- رئيس «التنمية الحضارية»: الحدائق متحف «حضاري وسياحي وتراثي».. وأنجزناه بأيدٍ مصرية خالصة

الصفحة الثامنة

- «الشناوي»: ياسر جلال وطارق لطفي ربحا الرهان وأحمد أمين حجز مكانه في الماراثون الرمضاني

- «عبدالشكور»: منى زكي مثل لاعب الكرة الحريف

- دراما «المتحدة» الأعلى مشاهدة والأكثر تأثيرا

- نقاد يحتفون بدراما «المتحدة»: متنوعة وصداها سيغير الواقع

- شيماء البرديني تكتب: جعفر العمدة تحت وصاية الإمام الشافعي