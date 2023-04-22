اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أول عيد بعد العفو: الدمج حياة
كتب:
محمود البدوي
07:24 م | السبت 22 أبريل 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- «الوطن» ترصد أحوال المفرج عنهم وسط «لمة العيلة» بعد خروجهم
- أول عيد بعد العفو: «الدمج حياة»
- حدائق الفسطاط «مشروع القرن» في قلب المحروسة
- «التلال الخضراء».. تاريخ يتحدث وطبيعة تبتسم للسكان والزوار.. و«تعمير القاهرة»: التطوير أنهى مظاهر العشوائية وأعاد للمنطقة رونقها
- «البترول»: نسعى لسد احتياجات السوق المحلية
- «الداخلية»: الإفراج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح
- احتفالات العيد مستمرة
- فحص 1.9 مليون سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»
- «الصحة»: المبادرة مستدامة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم حالة الحامل والجنين
- دراما «المتحدة»الأعلى مشاهدة والأكثر تأثيرا
- نقاد يحتفون بمسلسلات رمضان: متنوعة وصداها سيغير الواقع.. وأعادت ممثلين غائبين إلى «الشاشة»
- «الشناوي»: «جلال ولطفي» ربحا الرهان.. و«موريس»: «روبي» عرضت قضايا المرأة بتميز في «حضرة العمدة»
- شيماء البرديني تكتب: جعفر العمدة تحت وصاية الإمام الشافعي
الصفحة الثانية:
- «الوطن» ترصد أحوال المفرج عنهم وسط «لمة العيلة» ومظاهر الدمج المجتمعي بعد خروجهم
- أول عيد بعد «العفو».. «الدمج حياة»
- «ابن مطروح» خرج ليجد عملاً في إحدى الشركات: «مش مصدق نفسي من الفرحة»
- موظف الكهرباء: «العفو الرئاسي» رجعتنى للحياة و«الدمج المجتمعي» رفع رأسي أمام الناس
- «الصريحي» يحتفل بـ«العيد» مع الأسرة: «لجنة العفو قالت لي مش هنسيبك إلا وأنت شغال»
- «الزيات» بعد عودته إلى أحضان أطفاله في «العيد»: لحظة ماتتوصفش.. وشكرا للرئيس السيسي
- عضو لجنة «الدمج» بـ«التنسيقية»: اقترحنا على «الحوار الوطني» إنشاء مفوضية لحل مشكلاتهم
الصفحة الثالثة:
- دمج المفرج عنهم ترجمة صريحة لبنود استراتيجية حقوق الإنسان
- «عبدالعزيز»: من حق الشخص الذي تعرّض لتجربة احتجاز أن يعيش حياة طبيعية
- حقوقيون: «العفو والدمج» معا.. نقلة سياسية في نجاح الحوار الوطني
- «نصري»: نشهد انفراجة سياسية بين القوى المختلفة
- «فهمي»: الدمج علاج للآثار السلبية الناتجة عن الحبس
- «شيحة»: تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم إيجابي
- «عبدالجواد»: اللجنة لا تتأثر بالإعلام أو السياسة
- «شلبي»: لجنة العفو الرئاسي تقوم بدورها بشكل مستمر وبحيادية تجعلها مثالا على تطبيق الدستور
- خبراء: التأهيل المجتمعي يبدأ من أسر المفرج عنهم والمقربين لهم لاحتوائهم
- «زكريا»: يجب منح المفرج عنهم فرصا حقيقية.. ومشاركتهم في الحياة السياسية مثل جلسات الحوار الوطني
الصفحة الرابعة:
- ثاني أيام العيد: المواطنون يحتفلون في الحدائق والمتنزهات بالقاهرة والجيزة.. وإقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية
- عَلم مصر يزين وجوه الأطفال والشباب بكفر الشيخ.. وحشود في ساحة «أبوالحجاج الأقصري».. ورحلات بحرية وحملات توعية ببورسعيد
- مهرجان ألوان بمشاركة السائحين الأجانب ورقصات مشتركة على أنغام شعبية بالغردقة
- «الثقافة» تحتفل بالعيد بـ8 عروض مسرحية وأفلام وفعاليات خاصة للطفل
- فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا في 25 أبريل
- سارة جورج: «بورتو فيكاشن كلوب» تتصدر الريادة في مصر للملكية الجزئية بـ6 منتجعات سياحية
- مجموعة فايز العقارية تطرح أول مشروع فندقي بمدينة نصر باستثمارات تتخطى 450 مليون جنيه
الصفحة السادسة:
- حدائق الفسطاط «مشروع القرن» في قلب المحروسة
- «التلال الخضراء».. تاريخ يتحدث وطبيعة تبتسم للسكان والزوار
- مساعد رئيس «تعمير القاهرة»: التطوير أنهى العشوائية وأعاد للمنطقة رونقها وحوَّلها إلى مدينة خضراء
- «أبوعريضة»: باكورة مشروعات استعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة القديمة
الصفحة السابعة:
- خبراء سياحة: يجب تقديم مواقعنا التاريخية «المطوَّرة» للسوق العالمية
- «هزاع»: «الفسطاط» تشهد عددا ضخما من الأماكن الأثرية
- «عجلان»: نحتاج إلى خطط عصرية للترويج السياحي
- «يسرا»: تطوير الفسطاط يعكس الوعي بأهميتها
- حياة جديدة لصناع الفخار في منطقة مجرى العيون.. «جواهرجية الطين»
- شيخ الفخارين: «عششنا كانت بتغرق من الصرف والمطر.. وبعد التطوير حياتنا وصنعتنا اتغيرت للأفضل»
- «عمرو بن العاص».. أصبح درة مساجد القاهرة و«قِبلة للمصلين والسائحين»
- رئيس «التنمية الحضارية»: الحدائق متحف «حضاري وسياحي وتراثي».. وأنجزناه بأيدٍ مصرية خالصة
الصفحة الثامنة
- «الشناوي»: ياسر جلال وطارق لطفي ربحا الرهان وأحمد أمين حجز مكانه في الماراثون الرمضاني
- «عبدالشكور»: منى زكي مثل لاعب الكرة الحريف
- دراما «المتحدة» الأعلى مشاهدة والأكثر تأثيرا
- نقاد يحتفون بدراما «المتحدة»: متنوعة وصداها سيغير الواقع
- شيماء البرديني تكتب: جعفر العمدة تحت وصاية الإمام الشافعي