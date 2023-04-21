اقرأ غدا في عدد «الوطن»: يوم العيد.. فرحة أبناء الشهداء

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

السيسي أدى الصلاة فى مسجد المشير.. وشارك أسر أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالاتهم

يوم العيد.. فرحة أبناء الشهداء

الرئيس يوزع الألعاب والحلوى والهدايا ووجبات غذائية على الأطفال، ويلتقط معهم الصور التذكارية خلال جولة بمدينة الألعاب

عرض فيلم قصير عن العيدية في مصر.. وفقرة استعراضية لمجموعة من الأطفال لأوبريت «الليلة الكبيرة»

نواب وأحزاب: مصر تجني ثمار تضحيات أبطالها الذين ضحوا بأرواحهم ولا تنساهم

دراما «المتحدة» في رمضان النجاح احتراف

«الخارجية»: نتواصل مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المصريين

«رمضان»: نجحت فى تحدي «جعفر العمدة».. و«كرارة»: حققت أمنيتي بـ«سوق الكانتو» و«العوضى»: تشبيهي بأحمد زكي شرف

«شكري»: يجب وقف إطلاق النار.. وحماية البعثات الدبلوماسية

قضايا المرأة حاضرة.. مسلسلات ناقشت «الوصاية والميراث وحقوق السيدات»

«الكوميديا» أعلى المشاهدات.. «كشف مستعجل» قدم كوميديا عصرية و«ساعة الصفر» رسم الابتسامة

بطولات حقيقية.. الدراما الوطنية تواصل مسيرة النجاح بـ«الكتيبة 101 وحرب» لـ«سلامة والسقا»

إحياء الأعمال التاريخية: «رسالة الإمام» عمل يتناسب مع قيمة مصر و«عبية»: فقه «الشافعى» كان متصلاً بالناس

الـ15 حلقة تكسب: «شوف بنفسك» في «500 500»

«الشناوى»: خطوة تستحق الإشادة و«خيرالله»: فرصة كبيرة لأصحاب المواهب و«سعد الدين»: أحداثها سريعة دون ملل

«الوطن» ترافق طلاب جامعة الأزهر لمشروع إنشاء أكبر مستشفى مجانى لعلاج الأورام بالشرق الأوسط يوفر جرعات العلاج دون تدخل بشرى بما يحسن النتائج

الصفحة الثانية

السيسي يشارك أسر أبطال الجيش والشرطة احتفالاتهم بـ«المنارة»

الرئيس يوزع الألعاب والحلوى والهدايا ووجبات غذائية على الأطفال ويلتقط معهم الصور التذكارية خلال جولة بمدينة الألعاب

عن العيدية فى مصر.. وفقرة استعراضية لمجموعة من الأطفال لأوبريت «الليلة الكبيرة»

أحمد زاهر وحمادة هلال وحكيم وهلا رشدي يقدمون فقرات فنية

نواب وأحزاب عن حرص الرئيس على المشاركة في الاحتفالات: مصر لا تنسى أبناءها

«عوض الله»: الدولة تجني ثمار تضحيات أبطالها.. و«القطامى»: الرئيس أب لكل المصريين.. و«درويش»: الرئيس يسعى إلى لم شمل المصريين.. و«القومى للإعاقة»: جعلنا جزءاً لا يتجزأ من كل البرامج والأنشطة

الصفحة الثالثة

الرئيس يؤدى صلاة العيد في مسجد المشير بحضور كبار رجال الدولة.. ويتبادل التهنئة مع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية

القاهرة والجيزة: إقبال كبير على المتنزهات والمواقع الأثرية والأوتوبيس النهرى

تكثيف رحلات النقل العام بالمحافظتين.. و«عبدالعال» يوزع «الحلوى والورود والألعاب» على الأطفال.. و«راشد» يوجه بتوفير كل احتياجاتهم

«قبلي وبحري»: المواطنون يحتفلون بـ«الأعلام والبالونات والحمام الزاجل»

مراكز الشباب تطلق مبادرة فى كفر الشيخ والبحيرة.. وأهالى بنها والصعيد على كورنيش النيل.. والإسكندرانية على البحر.. وتزاحم فى الغردقة ومرسى مطروح

الصفحة الرابعة

«الوطن» ترافق «طلاب الأزهر» لـ«500 500»: مشروع إنشاء أكبر مستشفى مجانى لعلاج الأورام

«مغاوري»: المبانى تصل لـ«18 دوراً» لتلبية الاحتياجات.. ومبنى واحد يضم 260 غرفة كشف وعيادة والعلاج الكيماوى

«النمر»: مُنبهر بما شاهدته.. و«باسم»: واجب على الجميع التبرع لاستكمال الإنشاء والتجهيز.. و«عبدالله»: «فخور بأنى مصرى»

«الإسكان»: حملات لمنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال العيد

«الجزار»: متابعة دقيقة من أجهزة الوزارة لمنع أى تجاوزات.. وتنفيذ إزالات فورية لأى تعدٍّ فى المهد بالقانون

ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق.. و«القاهرة» كاملة العدد

وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع فى المحافظات من غرف العمليات والأزمات

الصفحة الخامسة

«الشركة» صنعت طفرة فى محتوى دراما رمضان.. والأعمال تنوعت بين وطنية وتاريخية وقضايا اجتماعية وكوميديا

نجوم دراما رمضان: استمتعنا بأعمالنا وأسعدنا الجمهور

محمد رمضان: نجحت فى تحدى «جعفر العمدة»

أمير كرارة: «سوق الكانتو» حقق أمنية عمرها عامان

نجوم دراما رمضان: استمتعنا بأعمالنا وأسعدنا الجمهور

«يسرا»: غيّرت جلدى بـ«1000 حمد الله على السلامة»

طارق لطفى: «مذكرات زوج» لكل المجتمعات

أحمد فهمى: «سره الباتع» أبرز هوية مصر

«العوضى»: تشبيهى بأحمد زكى شرف كبير

نيللى كريم: سعادتى بنجاح «عملة نادرة» لا يمكن وصفها

مى كساب: نجاح «جعفر العمدة» جماهيرياً أسعدنى

«أمين»: ابتعدت عن السوشيال أثناء تصوير «الصفارة» .. وجمال سليمان: المسلسل ناقش مشكلات المرأة الصعيدية

الصفحة السادسة

قضايا المرأة حاضرة في 5 مسلسلات

منى زكي تتعرض لقانون الوصاية.. ونيللى كريم تناقش قضية ميراث المرأة الصعيدية

وفاء عامر: «حضرة العمدة» ناصر المرأة تماشيا مع جهود الرئيس السيسى فى هذا الاتجاه

خالد دياب: مسلسل «تحت الوصاية» إهداء لكل أرملة تعانى بعد وفاة زوجها

الصفحة السابعة

«الكوميديا» تتصدر بأعلى المشاهدات.. وأحمد أمين مشغول بـ«الصفارة 2»

«أمين»: كواليس مسلسلنا كانت مليئة بالضحك.. و«عبدالرحمن»: قدمنا كوميديا عصرية ومتجددة فى «كشف مستعجل»

«قاسم»: الأعمال الكوميدية كانت جيدة المستوى

وضيوف شرف «الكبير أوى» أسهموا فى زيادة حبكته الدرامية

أكشن وبطولات حقيقية

الدراما الوطنية تواصل مسيرة النجاح بـ«الكتيبة 101 وحرب»

محمد سلامة: تأثرت بقصص الشهداء وتنفيذ المعارك كان الأصعب فى «الكتيبة 101»

عمرو يوسف: «الكتيبة 101» ملحمة.. وتقديمه فى 20 حلقة خطوة فى منتهى الاحترام للمهنة

«رسالة الإمام» يعيد الأعمال التاريخية للواجهة بما يتناسب مع قيمة مصر

مسلسلات الـ15 حلقة تكسب الرهان بدراما خالية من «المط والتطويل»

طارق الشناوى: خطوة تستحق الإشادة.. وماجدة خيرالله: فرصة كبيرة لأصحاب المواهب.. وأحمد سعدالدين: أحداثها سريعة دون ملل

الصفحة الثامنة

أبطال الأدوار الثانية يخطفون الأضواء بحضور طاغٍ وشخصيات مؤثرة

جميل برسوم ودياب ورشدى الشامى ومها نصار.. جسدوا شخصياتهم بحرفية شديدة وكانوا سبباً فى نجاح «تحت الوصاية»

«الشناوى»: أداء مبهر لكمال أبورية فى «عملة نادرة» والطفل عمر نجح فى «تحت الوصاية»

أحمد فهيم يواصل التألق مع محمد سامى.. ونص «جعفر العمدة» منحه فرصة للإبداع

مبدعون خلف الكاميرات.. «الفخرانى»: لدينا مهندسو ديكور ومصممو أزياء «شباب وكبار» محترفون

مجدى موريس: الديكورات واختيار أماكن التصوير المناسبة من أهم عناصر تميز الدراما الرمضانية