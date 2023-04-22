«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» عن احتفال السيسي مع أبناء الشهداء و«دراما المتحدة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، والمُذاع على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» عن مشاركة الرئيس السيسي أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد، بعنوان «يوم العيد.. فرحة أبناء الشهداء»، «السيسي يشارك أسر أبطال الجيش والشرطة احتفالاتهم بالمنارة».

الدراما الوطنية للشركة المتحدة بدراما 2023

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن دراما المتحدة الوطنية للموسم الرمضاني 2023، وتضمن أحداث مسلسلي حرب والكتيبة 101، والذي جاء بعنوان «أكشن وبطولات حقيقية.. الدراما الوطنية تواصل مسيرة النجاح بالكتيبة 101 وحرب».

دراما المتحدة بشهر رمضان

كما أبرز برنامج «هذا الصباح»، ملف الوطن عن دراما المتحدة في شهر رمضان هذا العام، والذي جاء بعنوان «دراما المتحدة.. النجاح احتراف».

قضايا المرأة بدراما رمضان

وأشار برنامج «هذا الصباح» كذلك إلى تقرير الوطن عن قضايا المرأة بدراما المتحدة بالموسم الرمضاني 2023، والذي جاء بعنوان «قضايا المرأة حاضرة في 5 مسلسلات»، وتناول مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي قام بعرض قانون الوصاية، ومناقشة الفنانة نيللي كريم لقضية ميراث المرأة بالصعيد.

الدراما التاريخية

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن الأعمال الدرامية التاريخية للشركة المتحدة في شهر رمضان، والذي جاء بعنوان «رسالة الإمام يعيد الأعمال التاريخية للواجهة بما يتناسب مع قيمة مصر».