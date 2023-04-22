الفنان بيومي فؤاد لـ«الوطن»: انتظروا الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

حقق مسلسل الكبير أوي 7، نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالسباق الرمضاني هذا العام، وذلك لتكتمل سلسلة نجاحات الأجزاء السابقة، إذ أصبح العمل الفني، علامة مسجلة في تاريخ دراما الكوميديا المصرية، ومن المنتظر أن يكون هناك جزءا ثامنًا من المسلسل، بحسب ما كشفه الفنان بيومي فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».

بيومي فؤاد يحسم جدل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

وقال بيومي فؤاد، أنه سعيد بنجاح الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، وسيشارك في العمل حتى ان وصل للجزء الـ80، لأن المسلسل كان وش الخير عليه بحسب تعبيره، وسيجري التحضير للجزء الثامن خلال الفترة المقبلة، موضحًا:«انتظرونا في الجزء الثامن، وأتمني أنّ يحقق نجاحًا مثل الأجزاء السابقة».

أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

وكانت أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، تدور بعد مرور عام على زواج الكبير ويجسد دوره أحمد مكي، من مربوحة وتؤدي دورها رحمة أحمد، وتحدث الكثير من الخلافات بينهما تدفعهما إلى الذهاب لأخصائية نفسية، بينما يحاول جوني شقيق الكبير، عمل مشروع جديد في المزاريطة.

وشارك فى بطولة الجزء السابع، عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ليلي عز العرب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، حاتم صلاح، مصطفى غريب.