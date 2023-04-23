لو العداد الكهربائي رفض يقبل كارت الشحن.. اعرف الأسباب

يوجد العديد من الأسباب التي تمنع قبول كارت شحن عداد الكهرباء، مما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي عن العقار المشترك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسباب رفض العداد لشحنة كارت الكهرباء.

أسباب رفض العداد لشحنة الكارت الكهربائي

1- الكارت لا يعمل «تالف».

2- عدم تنشيط وتحديث الكارت.

3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

5- كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

منافذ استقبال الشكاوى

ويذكر أن جهازي حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء، يوفران 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالكهرباء، وهي على النحو الآتي:

- يتم استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من هنـــا.

- يتم استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى من هنـــا.

- تستقبل الشكاوى من خلال التوجه لمقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة وراء نادي السكة الحديد بمدينة نصر.

- الاتصال على رقم 23421475 .

- من خلال الفاكس على رقم 23421471.

- من خلال الرقم البريدي 11811.