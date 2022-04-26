11 خطوة لشحن كارت العداد الكهربائي من الموبايل.. اعرف التفاصيل

في إطار مواصلة وزارة الكهرباء، تسهيل عمليات شحن العداد مسبقة الدفع بالنسبة للمواطنين دون أي مشكلات وبشكل فوري وسريع، خصوصًا في حال انتهاء الرصيد الموجود في العداد بشكل مفاجئ في أي وقت، خلال ساعات النهار أو الليل.

يستطيع أي مواطن الآن شحن رصيد كارت العداد الكهربائي، من خلال موبايله الخاص، دون الحاجة إلى التوجه لأحد مركز توزيع شركة الكهرباء للشحن، أو حتى التوجه إلى مراكز فوري، بل فقط عن طريق الموبايل الخاص، من خلال الخطوات التالية.

خطوات شحن كارت الكهرباء من خلال الموبايل

- يجب أن يكون الموبايل يعمل بنظام أندرويد، ويدعم خاصية NFC.3.

- يجب أن يكون كارت شحن العداد يدعم خاصية nfc.

- إذا كان الكارت يعمل على النظام القديم، يمكن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لوحدتك السكانية وتغيره بخاصية nfc.

- إذا كان العداد الكهربائي من نوع «جلوبال»، قم بتنزيل تطبيق «سهل»، وتسجيل الدخول وبيانات العداد من خلاله، أما دون ذلك من أنواع العدادت الكودية يم تنزيل تطبيق «الكهرباء خالص»، أو «فوري»، على الموبيل الخاص بك.

- تأكد من أن الموبايل به رصيد يكفي القيمة المالية التي تريد تحويلها إلى كارت شحن العداد الكهربائي.

- قم بتمرير كارت العداد المسبق الدفع على ظهر الموبايل، لتتمكن من قراءة بيانات الكارت.

- من خلال التطبيق الذي قمت بتحميله، اضغط على أيقونة شحن العداد.

- قم بإدخال القيمة المالية التي تريد تحويلها إلى كارت العداد.

- يجب أن يظل كارت العداد في نفس موضعه على ظهر الموبايل لحين إكمال عملية التحويل المالي.

- اضغط على أيقونة دفع بمجرد ظهورها على شاشة الموبايل.

- بعد انتهاء عملية التحويل، قم بإدخال الكارت في العداد لتتم عملية الشحن.