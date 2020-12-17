أفضل طريقة لاختبار العداد الكهربائي والتأكد من سلامته

قد يتشكك البعض في قراءة عداد الكهرباء الخاص به، بأنه يسجل أرقام غير صحيحة، ولذلك يبحث عن طريقة لاختبار العداد للتأكد من سلامته.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية اختبار مدى سلامة العداد الكهربائي بنفسك، وفقا لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات اختبار العداد الكهربائي

- افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- العداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- بعد 15 دقيقة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى.

- إذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن

- إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- خصم قيمة فرق الاستهلاك

- يتم خصم 22 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات لكل ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم مبلغ جنيه واحد فقط.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، يتم خصم 2 جنيه فقط.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيه فقط.

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات، يتم خصم 11 جنيه فقط.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، يتم خصم 15 جنيه فقط.

- الشريحة السادسة: اكثر من 650 حتى 1000، من صفر إلى 1000 كيلو وات، يتم خصم 25 جنيه فقط.

- الشريحة السابعة: ما يزيد عن 1000 كيلو وات، يتم خصم مبلغ 40 جنيه فقط.