نجوم الفن يحضرون مراسم تشييع جنازة الفنان السوري صباح فخري (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين السوريين ورجال الإعلام في سوريا، على حضور مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل صباح فخري التي شيعت صباح اليوم الخميس، ومن بينهم منى واصف، سلاف فواخرجي، سلمى المصري، عباس النوري، نادين خوري، وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى حضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

حضور جنازة الفنان صباح فخري

كما حضر أيضًا وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام، نائبًا عن الرئيس بشار الأسد، وكذلك عدد من الوزراء منهم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الثقافة لبانة مشوح، وعدد من ممثلين النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.

مراسم تشييع جنازة صباح فخري

وشهد صباح اليوم الخميس مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل صباح فخري، حيث شيعه المئات من السوريين من مستشفى الشامي في دمشق، مرورًا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وستقام صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر اليوم الخميس، ثم بعدها سيُدفن في المقبرة الحديثة بمسقط رأسه حلب.

وفاة الفنان السوري صباح فخري

وتوفي الفنان «فخري» صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ88 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض بداخل إحدى المستشفيات في دمشق، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

موعد ومكان عزاء صباح فخري

وكان الفنان الراحل قبل وفاته أوصى بدفنه في حلب، وستستقبل أسرته العزاء أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة 3 أيام في صالة الأمويين بفندق شهبا حلب للرجال، وللنساء من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، بينما تستقبل العزاء في مدينة دمشق، يومي الإثنين والثلاثاء، بصالة دار السعادة، من الساعة الخامسة مساءً ولمدة 4 ساعات فقط.