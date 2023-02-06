نجوم الفن يواسون الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد الخسائر في الأرواح التي وقعت اليوم في سوريا وتركيا بعد الزلزال الذي ضرب عدة دول فجر اليوم.

وتحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

كتب محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «خالص العزاء في ضحايا زلزال سوريا وتركيا».

وكتب منذر رياحنة عبر انستجرام :كل مشهد مرثاة و كل صورة مأساة تدمي لها القلوب و تدمع لها العيون .. في صباح مفجع و يوم حزين .. مأساة جديدة تنضم لقائمة المآسي في تاريخ سوريا الحبيبة و شعبها الطيب جراء الزلزال المدمر .. عظم الله اجركم .. أصدق التعازي و المواساة لأهالي الضحايا .. الله يرحمهم و يشفي المصابين و يعوض كل من تهدمت مساكنهم و يمنحهم القوة

وقالت لطيفة، عبر إنستجرام: ربنا يلطف بينا ويرحم كل ضحايا الزلزال في سوريا الحبيبة، ويشفي المصابين، وربنا يحمي خلقه في تركيا وكل مكان يا رب لطفك.

وكتب عابد فهد، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «يا جماعة ⁧سوريا‬⁩ مع كل العزاء للضحايا في تركيا ولكن سوريا الحبيبية بأمس الحاجة لهذه المساعدات هي في حالة طوارئ لا تحتاج إلى تردد هناك أطفال تحت الأنقاض ليس هناك مبرر للتأخير في اتخاذ موقف رجولة».

يا جماعة #سوريا مع كل العزاء للضحايا في#تركيا ولكن سوريا الحبيبية بأمس الحاجزة لهذه المساعدات هي في حالة طوارئ لا تحتاج الى تردد هناك اطفال تحت الانقاض ليس هناك مبرر للتأخير ‍‍‍‍في اتخاذ موقف رجولة — Abed Fahed (@AbedFahed) February 6, 2023

أصالة تدعو لسوريا وتركيا

كما كتبت أصالة عبر تويتر: «يا رب احفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان.. خبر بيوجع القلب وماعنّا غير الدًعاء والمساعدة وندور كيف بنقدر نوصل.. الله يكون بعونهم ويعينّا لنساعد».