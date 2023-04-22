الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على الأحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية الروسية

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عقوبات على الأحزاب السياسية الروسية ولجنة الانتخابات المركزية، بحسب المرسوم الذي نُشر على موقعه الرسمي.

قائمة عقوبات الأحزاب السياسية في أوكرانيا

وتشمل قائمة العقوبات الحزب الشيوعي لـ روسيا الاتحادية والحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا، وحزب روسيا العادلة، وحزب الشعب الجديد، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس؛ الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.