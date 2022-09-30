«بوتين» يعلن رسميا يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم المناطق الأوكرانية الأربع «لوجانسك ودونيستك وخيرسون وزابرويجيا»، إلى روسيا، في نبأ عاجل لـ «العربية الإخبارية».

بوتين: ضم المناطق إلى روسيا جاء نتيجة رغبة السكان

وقال «بوتين» إن ضم المناطق الأربع جاء بناء على رغبة سكان المناطق، وذلك بعد إجراء استفتاء وجاءت أغلبية الأصوات بالموافقة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأضاف «بوتين»، أن الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا، موضحا أن هناك تاريخا مشتركا بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك.

بوتين لسنا بحاجة إلى إحياء الاتحاد السوفيتي

ولفت «بوتين» إلى أن موسكو ليست بحاجة لإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي، كما أن الاتحاد السوفيتي انهار ولا يمكن تغيير حقيقة ذلك، وصرح بوتين أن سكان لوجانسك ودونيتسك أصبحوا مواطنين روسين إلى الأبد بعد تعرضهم لسنوات من الحصار والكراهية، وندعو كييف لوقف الأعمال القتالية.