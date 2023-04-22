«الطاقة الدولية»: تداعيات أزمة أوكرانيا تعيد تشكيل مستقبل الأسواق العالمية

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، «فاتح بيرول»، إن الأزمة الأوكرانية أفادت منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط وأنقذتهم من التوقعات القاتمة للطلب في العقود المقبلة، فيما أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن تداعيات الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل مستقبل الطاقة العالمية والاتجاه نحو الطاقات النظيفة.

وأضاف في بيان له، أن الأزمة الأوكرانية والروسية أدت إلى اندفاع المستهلكين الأوروبيين وغيرهم من المستهلكين الغربيين إلى الإمدادات التي لا تحمل علامة روسية وتغيير التدفقات التجارية وفتح الأسواق والاتجاه إلى إفريقيا والأسواق الأخرى.

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60%

وأفادت وكالة الطاقة الدولية أيضًا أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% في عام 2022، إلا أنه لم يكن عامًا جيدًا لأسواق السيارات بسبب ارتفاع مبيعات سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك الكثير من الوقود، وهو ما قد يزيد الطلب على النفط.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية لم تكن كافية لمنع وصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء العالم إلى مليار طن خلال عام 2022.

تحقيق صفر انبعاثات ممكن

وأشار إلى أن تحقيق صافي صفر انبعاثات لا يزال ممكنًا لأن اقتصاد الطاقة العالمي الجديد كان ينشأ بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقده الناس، وقال إن الشركات التي تراهن على أن العالم لن يصل إلى هدفها المناخي تخاطر إذا قامت باستثمارات واسعة النطاق في مشروعات الوقود الأحفوري الأولية التي قد لا تكون مطلوبة في غضون خمس أو ست أو سبع سنوات.