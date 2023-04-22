«الخارجية السودانية»: أيرلندا والاتحاد الأوروبي ينفيان توجيه اتهامات لقواتنا المسلحة

نفت كل من وزارة الخارجية الأيرلندية وبعثة الاتحاد الأوروبي ما نشر حول توجيه الاتهامات إلى القوات المسلحة السودانية، بالاعتداء على سفير أو بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم مؤخرا.

توضيح بشأن اتهامات الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم، أنها تلقت توضيحا من الخارجية الأيرلندية ومن بعثة الاتحاد الأوروبي بشأن مقطع الفيديو الخاص باتهامات الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم مؤخرا.

وقالت الخارجية السودانية، إن نظيرتها الأيرلندية أكدت لبعثة الخرطوم في دبلن أن الفيديو فيه تحريف لتصريح الوزير الأيرلندي.

مقاطع مركبة لتحريف المحتوى

وأضافت الخارجية السودانية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم نفت من جانبها بصورة قاطعة حدوث اعتداء على أفرادها بواسطة القوات النظامية، كما حاول الفيديو أن يروج له، وأدانت أسلوب التحريف والتضليل الإعلامي في إطار حملة دعائية معلومة، كما أكدت البعثة أن مقطع الفيديو احتوى على عدة مقاطع مركبة لتحريف المحتوى بغرض الإيهام والتضليل، وأن مقطع الفيديو أظهر حديث مبتور لمستشار الأمن الإقليمي في البعثة الأوروبية وهو يتحدث عن أحداث السرقة والاعتداءات في المناطق المحيطة، ولم يتحدث مطلقا عن أي اعتداء بواسطة الجيش.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن البعثة الأوروبية أعربت عن أسفها لهذا التحريف والتضليل في إطار الحملة الدعائية، وعبرت عن كامل تقديرها واحترامها للقوات المسلحة السودانية.