وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويدي سبل تثبيت الهدنة في السودان

تلقى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، اليوم السبت، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أشار فيه إلى أن الاتصال تناول تطورات الوضع في السودان، وسبل دعم وتثبيت الهدنة، لتمكين الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المصابين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في السودان، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك، بينما تحدث وزير الخارجية المصري عن جهود القاهرة من خلال الاتصالات بجميع الأطراف، وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتجنب أي خروقات، حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق.

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة في السودان، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج الدولة الشقيقة من الوضع الصعب.