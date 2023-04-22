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الأردن يبدأ إجلاء مواطنيه من السودان

كتب:

أ ش أ
01:40 م | السبت 22 أبريل 2023
الخارجية الأردنية

الخارجية الأردنية

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، بدء عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من السودان، بتوجيهات ملكية.

عدد الأردنيين في السودان 

وقال المجالي - في تصريح إعلامي اليوم، إنّ عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني، مشيرا إلى أن القرار راعى ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع الإمارات والسعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان، مشيرا إلى أن عملية إجلاء الأردنيين قد تكون من أكبر عمليات الإجلاء من السودان حتى اللحظة.

 

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