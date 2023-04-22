زينة: نجاح جعفر العمدة يخض.. والناس بتناديني بـ«عايدة»

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان الماضي؛ إذ وصفت نجاحه بـ«يخض»، وذكرت أنها عندما عُرضت عليها شخصية «عايدة» أمام الفنان محمد رمضان شعرت أن نجاح المسلسل مضمون، موضحة أن شخصية «ثريا» التي جسدتها مي كساب كانت الوحيدة التي لا تليق عليها لأنها كُتبت خصيصًا لمي كساب.

زينة: شهر العسل أول مشهد صورته في جعفر العمدة

وأضافت «زينة»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مي كساب استطاعت تجسيد شخصية «ثريا» على أعلى مستوى، موضحة أن أول المشاهد التي صورتها في «جعفر العمدة» كانت مشاهد شهر العسل في لبنان: «الناس بقوا بيندهولي في الشارع باسم عايدة، وده يعني أن الناس عاشت معانا في المسلسل».

زينة: جعفر العمدة لاقى نجاحا كبيرا في الوطن العربي

وأوضحت الفنانة زينة، أن مسلسل جعفر العمدة لاقى نجاحا كبيرا في الوطن العربي كله، كما أن المسلسل استطاع أن يجمع كل أفراد الأسرة أمام الشاشة، وأحد أسباب النجاح الكبير هو النجم الظاهرة محمد رمضان، مضيفة: «أنا سعيدة بنجاح جعفر العمدة».