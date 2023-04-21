مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30.. جعفر العمدة يسلم «دلال» للشرطة

عُرضت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 30 من مسلسل جعفر العمدة، بإخبار «سيد» شقيق جعفر العمدة «دلال» إيمان العاصى، أن جعفر وجد نجله الذي خطف منذ 19 عاما، واكتشف أنه «سيف» أحمد داش، لتقابل دلال حديثها بالصدمة.

وكانت هالة صدقي ذهبت رفقة مى كساب إلى منزل أحمد داش «سيف»، وتفاجئتا بوصول إيمان العاصي «دلال» إليهم، وتقوم هالة صدقي بالاتصال بجعفر العمدة، ليحذرها من دلال، ويخبرها بإنها هي من قامت بخطف نجله، وفعلت أشياء أخرى لتؤذيه.

ويصل جعفر العمدة، ويفضح إيمان العاصي «دلال»، أمام هالة صدقي «الحاجة صفية» وزوجته مي كساب «ثريا»، لتنفعل الأخيرة عليه، ليقومون بتوبيخها بالكلام، لتدخل في حالة من البكاء التام، وتعترف لهم بأنها فعلت ذلك من أجل حبها لمحمد رمضان، وتقوم بتهديدهم، بأنها ستقتل نفسها بالسكينة، حتى تطلب السماح منهم، لكن جعفر يرفض السماح ويطلقها.