طارق النهري: الناس بتستقبلني استقبال الفاتحين بعد مسلسل جعفر العمدة

قال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أثر عليه وأحزنه بشدة، بحسب تعبيره، مضيفا: «ولكني بعد عودتي من خلال مسلسل جعفر العمدة كنت قلقا وخائفا ولكني والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين وعادت الروح إليا مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه».

وأضاف النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة: «إنني على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي، وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي انت قريب أمير كرارة».

طارق النهري يتحدث عن دوره في سوق الكانتو

وتابع: «قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دور مهم ومختلف لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز».

وقال الفنان طارق النهرى إن أول نجاح شعر به في حياته الفنية كان مع ممدوح الليثي في فيلم «الطريق إلى إيلات» ورد الفعل الرائع والذي تحكي عنه مصر حتى الآن، والثاني مع مسلسل جعفر العمدة والنجاح المبهر.

وتابع أنه يعمل في مجال الفن منذ 45 سنة، ولكن لم أحقق هذا النجاح الذى حققته في مسلسل جعفر العمدة، إلا مرتين «الطريق البدايات وجعفر العمدة».

طارق النهري ومسلسل جعفر العمدة

وأضاف النهري: «النجاح مهم للغاية وطبطبة من ربنا، ومحمد سامي جلس معي قبل التصوير شرح لي كل تفاصيل شخصية حمادة فتح الله في مسلسل جعفر العمدة، وحيث قدمت شخصية لا تتحدث كثيرا».

وقال النهري إن اختياره في مسلسل جعفر العمدة تم من المخرج محمد سامى ولم يعمل معه قبل ذلك ، وفى البداية قال له كنت رافضك ولكن من أول جلسة مع بعضنا أحببتك بطريقة غير طبيعية وأصبحنا أصدقاء، مضيفا: «عندما قرأت الورق خفت ، منذ 6 سنوات لم أعمل ولكن بعد جلوسى مع محمد سامي بدأت أطمن وأدخل في الشخصية وأقرأها بطريقة مختلفة تماما وشخصية حمادة شخصية طيبة وقبيحة».