طارق النهري عن دوره في جعفر العمدة: الناس بتناديني في الشارع بـ حمادة فتح الله

كشف الفنان طارق النهري، والذي يجسد دور حمادة فتح الله في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض عبر قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءً يوميًا في رمضان 2023، أنّ «الحلقات المقبلة من جعفر العمدة تحمل سوادًا، وأيضا بياض»، مشيرًا إلى أنً المسلسل حقق نجاحًا باهرًا منذ بداية شهر رمضان، موضحًا أنَّ تصدر المسلسل التريند يؤكّد أنَّ فريق العمل بذل مجهودًا جبارًا لينال إعجاب المشاهدين.

طارق النهري: الحلقات المقبلة من جعفر العمدة تحمل مفاجآت غير متوقعة

وأكّد طارق النهري، خلال مداخلة عبر تليفزيون «الوطن»، أنَّ الحلقات المقبلة من مسلسل جعفر العمدة تحمل مفاجآت غير متوقعة، مشيرًا إلى أنَّ فريق العمل كانوا عائلة واحدة طوال مدة التصوير، لإخراج العمل بشكل متميز ينال إعجاب المشاهدين.

طارق النهري: الناس في الشارع يلقبوني بحمادة فتح الله.. وعدينا المليار مشاهد

وأضاف طارق النهري، أنَّ مسلسل جعفر العمدة تخطى المليار مشاهدة منذ بداية عرضه في أول أيام رمضان، قائلا: «الناس بتنادينى بحمادة فتح الله في الشارع.. وهناك حالة جميلة جدا في الشارع حول حلقات جعفر العمدة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وما زال مسلسل جعفر العمدة يحقق نجاحًا باهرًا في الشارع المصري، إذ يعرض المسلسل عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءً يوميًا في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين، أبرزهم طارق النهري، وهالة صدقي، وأحمد فهيم، وعصام السقا، وزينة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومي كساب وجوري بكر، والإخراج محمد سامي.