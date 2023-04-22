في ذكرى وفاته الـ41.. محطات في حياة عبدالوارث عسر

تحل اليوم الذكري 41 لوفاة الفنان الراحل عبدالوارث عسر والذي رحل عن عالمنا يوم 22 أبريل 1982،بعد مسيرة فنية كبيرة مليئة بالاعمال الفنية التي مازالت عالقة في اذهان الجمهور.

حياة الفنان عبد الوارث عسر

ولد عبدالوارث عسر في الدرب الأحمر بحى الجمالية فى 16 سبتمبر 1894،حفظ القرآن منذ طفولتة ،حصل علي البكالوريا فى مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا،كان يرغب الالتحاق بمدرسة الحقوق مثل والده علي عسر والذي كان صديق مقرب للزعيم سعد زغلول،ولكنة لم يلتحق بها بسبب كرهه للتعامل مع السلطات الانجليزية التي تحكم البلاد وقتها،وساعدة الزعيم سعد زغلول الالتحاق بوزارة المالية فى وظيفة كاتب حسابات.

حياة عبدالوارث عسر الفنية

ألتحق عام 1912 بفرقة جورج أبيض،وأسس مع صديقه المقرب سليمان نجيب فرقة أنصار التمثيل،ودرس بالمعهد العالي للسينما عام 1959 مادة الإلقاء وقام بتدريب الوجوة القديمة فن الالقاء.

وقدّم خلال مشواره أكثر من 300 فيلم ومسرحية وكتب العديد من السيناريوهات،قام بتمصير العديد من الروايات المنقولة من الأدب العالمي لإتقانه عدة لغات،كما قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة بين المسرح والتلفزيون و السينما،واشتهر بدور الاب والجد حيث لقب بشيخ الفنانين العرب.

ورحل عن عالمنا عبد الوارث عسر 22إبريل 1982بعد دخولة في غيبوبة بعد وفاة زوجته و مات حزناً عليها.