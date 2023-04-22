«البحرين» تدعو جاليتها بالسودان إلى تسجيل بياناتهم في سفارتها بالخرطوم

ناشدت وزارة خارجية مملكة البحرين، مواطنيها المتواجدين حاليًا في السودان، بضرورة تسجيل بياناتهم الشخصية لدى سفارتها بالخرطوم؛ لتسهيل التواصل الفعّال معهم وضمان الحفاظ على سلامتهم وتقديم المساعدة في حال الحاجة، كما طالبت مواطنيها بتأجيل زيارتهم إلى السودان حتى إشعار آخر.

بيان الخارجية البحرينية

وشددت الخارجية البحرينية في بيان أذاعته وكالة أنباء الرسمية «بنا» على ضرورة تواصل مواطنيها الدائم والتعاون المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وأكثر فعالية.