البحرين الأولى عربيا في بطولة آسيا للمصارعة.. منتخبها يحصد 3 ميداليات

حققت مملكة البحرين، المركز الأول عربيا في الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في مسابقة المصارعة الحرة ضمن بطولة آسيا للمصارعة، والتي اختتمت منافساتها في مدينة آستانا الكازاخستانية، بعد أن حصد المنتخب البحريني للمصارعة 3 ميداليات ملونة.

فوز اللاعب أحمد تاج بالذهبية

وشهدت المنافسات - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم - فوز اللاعب أحمد تاج الدينوف بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 97 كيلوجرامًا، فيما حصل اللاعب محمد رسول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 74 كيلوجرامًا، واللاعب محمد شاريبوف على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 92 كيلوجرامًا.