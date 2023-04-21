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عاهل البحرين يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الصخير

كتب:

حسن رمضان
06:36 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى - صورة أرشيفية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى - صورة أرشيفية

تحتفل دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إعلان السلطات أمس الخميس، رؤية هلال شهر شوال.

وأدى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الصخير، كما أدى الصلاة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، و معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وعدد من الحضور، وفقا لما ذكرته وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا».

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